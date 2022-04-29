"Вест Гем" Ярмоленка програв "Айнтрахту" у півфіналі Ліги Європи
У першому півфіналі Ліги Європи англійський "Вест Гем" програв німецькому "Айнтрахту"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився домашньою поразкою "Вест Гема" "Айнтрахту" з рахунком 1:2.
Лондонці пропустили перший м'яч вже на 1-й хвилині зустрічі. Вийти вперед "Айнтрахту" допоміг Ансгар Кнауфф. "Вест Гем" зрівняв рахунок на 21-й - забив Мічейл Антоніо.
Переможний гол на свій рахунок записав Даїчі Камада.
Українець Андрій Ярмоленко залишився на лаві запасних до фінального свистка і так не вийшов на поле.
Матч-відповідь пройде 5 травня у німецькому Франкфурті.
Ліга Європи
Півфінал
28 квітня
"Вест Гем" (Англія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 1:2
Голи: Антоніо, 21 - Кнауфф, 1, Камада, 54
- 26 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".
- 27 квітня в іншому півфіналі ЛЧ англійський "Ліверпуль" впевнено обіграв іспанський "Вільярреал".
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