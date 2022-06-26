"Вест Гем" знайшов, ким замінити Ярмоленка
Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Джессі Лінгард може перейти в лондонський "Вест Гем"
Про це повідомляє Sky Sports.
"Вест Гем" хоче підписати 29-річного Лінгарда безкоштовно - на правах вільного агента. Хавбек не продовжувати угоду з МЮ, його контракт закінчується 30 червня.
Джессі Лінгард грає на позиції вінгера та плеймейкера. "Вест Гему" потрібен новий гравець в атакувальну лінію після того, як лондонців покинув Ярмоленко.
Останню гру за "Вест Гем" Андрій Ярмоленко зіграв 22 травня у заключному турі чемпіонату Англії проти "Брайтона" (1:3). Українець вийшов на заміну на 81-й хвилині.
"Вест Гем" фінішував у АПЛ на сьомому місці та здобув право у наступному сезоні виступати у єврокубках.
32-річний українець виступав за лондонський клуб з 2018 року. Загалом він зіграв за "Вест Гем" 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.
У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.
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15 травня Андрій Ярмоленко попрощався із вболівальниками лондонського "Вест Гем Юнайтед" та заявив, що залишає команду.
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22 червня стало відомо, що лондонський "Фулгем" цікавиться вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком і готовий запропонувати йому контракт на 2 роки.
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