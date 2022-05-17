Вето Туреччини на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не буде, — експерт-міжнародник Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов переконаний, що блокуванням вступу Швеції та Фінляндії до НАТО президент Туреччини Ердоган торгується за своє чільне місце в геополітиці. Окрім того, ці дві країни стали прихистком для людей, яких Ердоган вважає персональними ворогами
Таку думку експерт висловив в етері Еспресо.
"Ердоган торгується, аби виконували його побажання і прислухались до його думки, зокрема до того, як він бачить взаємодію з кандидатськими країнами, і вплив на опозиційні рухи", – сказав Данилов.
Експерт додав, що ще однією причиною такої поведінки турецького керівництва щодо вступу цих країн в НАТО є те, що Швеція й Фінляндія стали прихистком для так званих "персональних ворогів" президента Туреччини.
"Йдеться про людей з мережі Гюлена, яких Ердоган звинувачує в тому, що вони організовували заколоти", – зауважив він.
Також, за словами Данилова, саме країни Скандинавії наголошують на правах людини, які, зокрема, порушуються в Туреччині.
"Турецькі громади в скандинавських країнах активно виступають проти авторитарних практик, які частково притаманні Ердогану", – підсумував експерт.
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