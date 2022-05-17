Таку думку експерт висловив в етері Еспресо.



"Ердоган торгується, аби виконували його побажання і прислухались до його думки, зокрема до того, як він бачить взаємодію з кандидатськими країнами, і вплив на опозиційні рухи", – сказав Данилов.



Експерт додав, що ще однією причиною такої поведінки турецького керівництва щодо вступу цих країн в НАТО є те, що Швеція й Фінляндія стали прихистком для так званих "персональних ворогів" президента Туреччини.



"Йдеться про людей з мережі Гюлена, яких Ердоган звинувачує в тому, що вони організовували заколоти", – зауважив він.



Також, за словами Данилова, саме країни Скандинавії наголошують на правах людини, які, зокрема, порушуються в Туреччині.



"Турецькі громади в скандинавських країнах активно виступають проти авторитарних практик, які частково притаманні Ердогану", – підсумував експерт.



"Схожі на гостьові будинки терористів": Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів

Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО



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