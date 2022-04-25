Ви божевільні? Промоутер Ф'юрі відреагував на заяву боксера про завершення кар'єри

Про це повідомляє Boxing 247.

За словами Боба Арума, чемпіон світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, попри заяву про завершення кар'єри, неодмінно повернеться на ринг.

"Ні, він точно не піде на пенсію. Звичайно, ні. Ви божевільні? Ми маємо достатньо часу, щоб обговорити все це", – сказав Арум.

Перед заявою Тайсона Ф'юрі очікувалося, що він проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем поєдинку між українцем Олександром Усиком та іншим британцем Ентоні Джошуа, які мають зустрітися влітку в бою за титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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