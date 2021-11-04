"Ви - головний зрадник в країні": Лерос з трибуни Ради показав Зеленському середній палець (фото, відео)
Народний депутат України Гео Лерос під час розгляду кандидатури Резнікова на посаду міністра оборони з трибуни Верховної Ради показав Володимиру Зеленському середній палець
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шановні народні депутати, шановні українці. Доброго дня, пане президент. Бачу, Ваш Єрмак теж тут. Я хочу Вам сказати, що я не боюся Вам казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, клепати справу, але я не боюсь казати правду. Ви головний зрадник в країні" - сказав Лерос.
Спікер Руслан Стефанчук зробив зауваження, що говорити треба по темі і попросив вимкнути депутату мікрофон.
Після цього Лерос повернувся у бік Зеленського і показав йому середній палець.
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