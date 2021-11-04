"Ви - головний зрадник в країні": Лерос з трибуни Ради показав Зеленському середній палець (фото, відео)

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Шановні народні депутати, шановні українці. Доброго дня, пане президент. Бачу, Ваш Єрмак теж тут. Я хочу Вам сказати, що я не боюся Вам казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, клепати справу, але я не боюсь казати правду. Ви головний зрадник в країні" - сказав Лерос.



Спікер Руслан Стефанчук зробив зауваження, що говорити треба по темі і попросив вимкнути депутату мікрофон.



Після цього Лерос повернувся у бік Зеленського і показав йому середній палець.





Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі повідомила, що фракція звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламенської трибуни.

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі повідомила, що фракція звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламенської трибуни.

Як відомо, конфлікт Лероса із Зеленським і Єрмаком триває з 2020 року. Нардепа за критику президента і голови ОПУ свого часу виключили із фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, де за його інформацією, брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади. Згодом Лерос оприлюднив нові відео нібито розмов брата Єрмака.

29 березня 2020 року Андрій Єрмак подав заяви до СБУ та ДБР через відео, яке розповсюдив Лерос.

ДБР відкрило кримінальне провадження на Гео Лероса за поданням голови ОПУ Єрмака. У середу, 1 квітня 2020 року, до нардепа приїхали співробітники Служби безпеки України.

15 вересня 2021 року Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти позафракційного народного депутата Лероса за фактом можливого готування до завідомо неправдивого показання свідка.

У вересні Лерос подав запит щодо вручення премії "Оскар" президенту України Володимиру Зеленському за "найкращий" сценарій і спецефекти у фільмі "Замах, якого не було". Таку пропозицію він висунув після інформацію про обстріл автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра.



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