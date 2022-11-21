"Ви - завжди перші": Залужний привітав захисників із Днем Десантно-штурмових військ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав десантників із Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ, подякував кожному за службу та вірність присязі
Про це йдеться на сторінці Головнокомандувача у фейсбуці.
"Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас! Слава ДШВ! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Валерія Залужного.
- До слова, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генералом Марком Міллі наголосив на необхідності звільнення всієї території України
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