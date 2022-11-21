Про це йдеться на сторінці Головнокомандувача у фейсбуці.

"Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні. Я дякую кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас! Слава ДШВ! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Валерія Залужного.

До слова, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генералом Марком Міллі наголосив на необхідності звільнення всієї території України