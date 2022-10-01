Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В будь-якій країні є політичний процес. В рамках політичного процесу завжди йде конкуренція за симпатії виборців. Тому безумовно, що під час виборчого процесу можуть зʼявлятись різні популістичні мотиви та вузькі локальні інтереси. Це все стосується і США. Нам же бажано діяти так, щоб не опинитись в негативному контексті виборів до конгресу США". - пояснив Лубківський.

Дипломат вважає, що США не змінять свою політику підтримки України.



"Я вважаю, що підтримка України залишиться незмінною незалежно від результатів виборів до конгресу США. Тема України та її боротьби проти агресії Путіна є темою консенсусу для двох політичних сил в США. Для нас же важливо, щоб ми гідно та грамотно працювали з усіма партнерами. Це все потрібно для того, щоб допомога нашій державі продовжувалась і ми змогли звільнити всі наші території", - додав він.

1 жовтня президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення 12,3 мільярда доларів допомоги Україні

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