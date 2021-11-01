Вибори мера Харкова: імовірний другий тур, - "Опора"

Про це повідомляє ГО “Опора”.



Згідно з даними громадської організації “Опора”, Ігор Терехов отримав 50.06% голосів, а за Михайла Добкіна проголосувало 28.21% виборців. Похибка складає ±1,1%.



Третє місце посів кандидат від “Європейської солідарності” з результатом 5.6% голосів.



"Опора” не опитувала виборців, за кого вони голосували, а використовувала протоколи з виборчих дільниць.



Згідно з пунктом 4 статті 2 Закону України "Про місцеві вибори", у містах, де кількість населення перевищує 90 тисяч мешканців, щоб бути обраним, потрібно мати більше, ніж 50% голосів. Якщо в першому турі за жодного кандидата не віддадуть стільки голосів, то відбувається другий тур між двома лідерами першого.

Екзитполи, проведені 31 жовтня, на виборах мера Харкова, свідчили про перемогу Ігоря Терехова.