Вибори мера Харкова: імовірний другий тур, - "Опора"
За паралельним підрахунком голосів громадською організацією “Опора”, можливий другий тур між Ігорем Тереховим і Михайлом Добкіним
Про це повідомляє ГО “Опора”.
Згідно з даними громадської організації “Опора”, Ігор Терехов отримав 50.06% голосів, а за Михайла Добкіна проголосувало 28.21% виборців. Похибка складає ±1,1%.
Третє місце посів кандидат від “Європейської солідарності” з результатом 5.6% голосів.
"Опора” не опитувала виборців, за кого вони голосували, а використовувала протоколи з виборчих дільниць.
Згідно з пунктом 4 статті 2 Закону України "Про місцеві вибори", у містах, де кількість населення перевищує 90 тисяч мешканців, щоб бути обраним, потрібно мати більше, ніж 50% голосів. Якщо в першому турі за жодного кандидата не віддадуть стільки голосів, то відбувається другий тур між двома лідерами першого.
- Екзитполи, проведені 31 жовтня, на виборах мера Харкова, свідчили про перемогу Ігоря Терехова.
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