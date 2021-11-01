Телескоп Hubble сфотографував "космічний феєрверк" у сузір'ї Індіанець
Вибори народних депутатів та мера в Харкові: до Нацполіції надійшло 129 звернень
Правоохоронці за день виборів 31 жовтня зафіксували 129 повідомлень щодо виборчого процесу
Про це повідомляє Національна поліція України.
Повідомлення були й з областей, у яких не відбувалися вибори. Звернення стосувалися:
- незаконної агітації – 36;
- невиконання рішення виборчої комісії – сім;
- фотографування бюлетеня або виборчої документації – шість;
- можливого підкупу виборців – п’ять;
- незаконного знищення виборчої документації – п’ять;
- порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії – чотири;
- порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків;
- виборців – чотири;
- фальсифікації виборчих документів або її спроба – чотири;
- незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого; бюлетеня) – один.
Було зафіксовано чотири кримінальні провадження та складено три адміністративні протоколи. Два провадження стосувалися перешкоджання здійсненню виборчого права в Харківській області. Інші два – надання неправдивих відомостей органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікації виборчих документів у Харківській і Черкаській областях.
- Проміжні вибори народних депутатів відбулися на Херсонщині й Черкащині. У Харкові достроково обирали мера.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+3
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.2
Купівля 26.2Продаж 26.43
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе
2021, понедiлок
1 листопада
11:32
Шегинівську ОТГ на Львівщині очолить кандидатка від "ЄС" Оксана Павуцьо, яка перемогла на виборах 31 жовтня
11:13
Зеленський вперше став лідером антирейтингу, а розрив у другому турі істотно скоротився, - опитування
10:40
"Червона" зона у Києві: поліцейські почали перевірки COVID-сертифікатів у громадському транспорті і закладах харчування
2021, неділя
31 жовтня
23:18
На виборах Липовецького міського голови на Вінниччині лідирує Василь Авраменко, - паралельний підрахунок голосів
22:50
На догоду Росії й Китаю Байден збирається відмовитися від доктрини попереджувального ядерного удару. Європа та Азія налякані, - Financial Times