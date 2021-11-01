Вибори народних депутатів та мера в Харкові: до Нацполіції надійшло 129 звернень

Про це повідомляє Національна поліція України.



Повідомлення були й з областей, у яких не відбувалися вибори. Звернення стосувалися:

незаконної агітації – 36;

невиконання рішення виборчої комісії – сім;

фотографування бюлетеня або виборчої документації – шість;

можливого підкупу виборців – п’ять;

незаконного знищення виборчої документації – п’ять;

порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії – чотири;

порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків;

виборців – чотири;

фальсифікації виборчих документів або її спроба – чотири;

незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого; бюлетеня) – один.

Проміжні вибори народних депутатів відбулися на Херсонщині й Черкащині. У Харкові достроково обирали мера.

Найбільше порушень зафіксовано в таких областях: Харківській – 59, Черкаській – 25, Львівській – 10.Було зафіксовано чотири кримінальні провадження та складено три адміністративні протоколи. Два провадження стосувалися перешкоджання здійсненню виборчого права в Харківській області. Інші два – надання неправдивих відомостей органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікації виборчих документів у Харківській і Черкаській областях.