Вибух на хімзаводі в Леверкузені: одна людина загинула, 4 зникли безвісти
Внаслідок вибуху на заводі 4 людини отримали важкі поранення, ще 12 людей травмувалися
Про це повідомляє Bild.
Як оголосило місто Леверкузен опівдні, на сьогодні врятовано чотирьох важко поранених та дванадцять поранених. Чотири людини досі вважаються зниклими безвісти. У другій половині дня місто підтвердило загибель людини. Загиблим виявився зниклий співробітник Currenta.
Як підтвердив представник Currenta журналістам, горіла передавальна станція резервуарного господарства компанії.
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У резервуарі, що вибухнув, знаходились хімічні розчинники.
За повідомленням міста Леверкузен, пожежу на заводі ліквідовано.
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