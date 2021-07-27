Вибух на хімзаводі в Леверкузені: одна людина загинула, 4 зникли безвісти

Про це повідомляє Bild.



Як оголосило місто Леверкузен опівдні, на сьогодні врятовано чотирьох важко поранених та дванадцять поранених. Чотири людини досі вважаються зниклими безвісти. У другій половині дня місто підтвердило загибель людини. Загиблим виявився зниклий співробітник Currenta.



Як підтвердив представник Currenta журналістам, горіла передавальна станція резервуарного господарства компанії.



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У резервуарі, що вибухнув, знаходились хімічні розчинники.



За повідомленням міста Леверкузен, пожежу на заводі ліквідовано.