Вибух у Дніпрі: слідство має дві версії мотивів злочину

Про це на брифінгу сказав заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, передає Радіо Свобода.

За його словами, перша версія - злочин міг бути пов’язаний з професійною діяльністю загиблих, які були волонтерами й бували в зоні ООС.

Друга версія – вибух пов’язаний із "неприязними стосунками певного кола осіб з цими людьми".

Він повідомив, що сила вибуху відповідала силі 1-2 кг тротилу.

Нагадаємо, що 15 вересня о 9 ранку в м.Дніпро на пр. Богдана Хмельницького стався вибух автомобіля, внаслідок чого загинули дві людини.

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева.

Служба безпеки України відкрила справу про теракт щодо вибуху в Дніпрі.