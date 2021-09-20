Вибух у Дніпрі: слідство має дві версії мотивів злочину
Слідчі розглядають дві версії вибуху автівки 15 вересня у Дніпрі, внаслідок якого загинуло двоє людей – співробітниця регіонального управління ДСНС Дар’я Гречищева та парамедик Олексій Кавлак
Про це на брифінгу сказав заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, передає Радіо Свобода.
За його словами, перша версія - злочин міг бути пов’язаний з професійною діяльністю загиблих, які були волонтерами й бували в зоні ООС.
Друга версія – вибух пов’язаний із "неприязними стосунками певного кола осіб з цими людьми".
Він повідомив, що сила вибуху відповідала силі 1-2 кг тротилу.
- Нагадаємо, що 15 вересня о 9 ранку в м.Дніпро на пр. Богдана Хмельницького стався вибух автомобіля, внаслідок чого загинули дві людини.
- Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева.
- Служба безпеки України відкрила справу про теракт щодо вибуху в Дніпрі.
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