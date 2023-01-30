Вибухи на об'єктах Ірану: МЗС України заявило, що не знає причин і нагадало Тегерану перську народну мудрість
У МЗС України заявили, що не знають причини вибухів на іранських об'єктах і що наслідки за підтримку агресії проти України масштабніші за вигоду від співпраці з РФ
Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у facebook.
Так Ніколенко прокоментував виклик тимчасового повіреного України до МЗС Ірану через коментар радника президента Михайла Подоляка.
"Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - зазначає Ніколенко.
- 29 січня Міністерство оборони Ірану підтвердило атаки безпілотних літальних апаратів на один із центр виробництва боєприпасів, який підпорядковується відомству.
- У понеділок, 30 січня, у МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментар Подоляка про атаку дронів на воєнний завод в країні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.86
Купівля 39.86Продаж 40.54
-
EUR
Купівля 42.53Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе