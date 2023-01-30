Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у facebook.

Так Ніколенко прокоментував виклик тимчасового повіреного України до МЗС Ірану через коментар радника президента Михайла Подоляка.

"Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - зазначає Ніколенко.

29 січня Міністерство оборони Ірану підтвердило атаки безпілотних літальних апаратів на один із центр виробництва боєприпасів, який підпорядковується відомству.

У понеділок, 30 січня, у МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментар Подоляка про атаку дронів на воєнний завод в країні.

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