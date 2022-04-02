Вибухнули вагони: РФ завдала двох ракетних ударів в районі Павлограду, поранена людина, - Дніпропетровська ОВА
Росія нанесла два ракетні удари по Павлоградському району Дніпропетровської області
Про це написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.
"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Попередньо, загиблих немає", - зазначив він.
Резніченко додав, що рух потягів зупинено та ДСНС приборкує пожежу.
.
"Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена", - написав голова ОВА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе