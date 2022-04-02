Вибухнули вагони: РФ завдала двох ракетних ударів в районі Павлограду, поранена людина, - Дніпропетровська ОВА

Про це написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.



"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Попередньо, загиблих немає", - зазначив він.



Резніченко додав, що рух потягів зупинено та ДСНС приборкує пожежу.

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"Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена", - написав голова ОВА.

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