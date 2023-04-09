Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 178 тис. військових
Упродовж доби захисники знищили 470 окупантів, 14 безпілотників, 13 артсистем, 4 ББМ та 5 одиниць спеціальної техніки
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3636 (+0)
- бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4)
- артилерійських систем – 2740 (+13)
- РСЗВ – 533 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 282 (+0)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 292 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3)
- спеціальна техніка ‒ 309 (+5)
Дані уточнюються.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, також ЗСУ збили 2 БПЛА типу "Supercam", 6 БПЛА типу "Орлан-10" та 6 БПЛА типу "Zala"
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