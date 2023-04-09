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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 178 тис. військових
Інфографіка

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 178 тис. військових

9 квітня, 2023 неділя
09:40
війна з Росією Окупанти

Упродовж доби захисники знищили 470 окупантів, 14 безпілотників, 13 артсистем, 4 ББМ та 5 одиниць спеціальної техніки

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

втрати рочії станом на 09.03.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3636 (+0)
  • бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4)
  • артилерійських систем – 2740 (+13)
  • РСЗВ – 533 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 282 (+0)
  • літаків – 307 (+0)
  • гелікоптерів – 292 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3)
  • спеціальна техніка ‒ 309 (+5)

Дані уточнюються.

  • Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, також ЗСУ збили 2 БПЛА типу "Supercam", 6 БПЛА типу "Орлан-10" та 6 БПЛА типу "Zala"
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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