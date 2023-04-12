Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових
Упродовж доби 11 квітня ЗСУ ліквідували 730 окупантів, 5 артсистем, 5 бойових броньованих машин, 2 танки та 2 безпілотники
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3646 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5)
- артилерійських систем – 2770 (+5)
- РСЗВ – 535 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 282 (+0)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 319 (+3).
Дані уточнюються.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що ворожі війська зосереджені на наступі по Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Проте ЗСУ відбили 72 атаки, уразили райони скупчення росіян та збили 2 дрони.
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