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Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 303 працівники Укрзалізниці

26 грудня, 2022 понедiлок
10:36
війна з Росією Укрзалізниця дизель-поїзд

Українців закликають допомогти родинам залізничників, які втратили рідних, або підтримати поранених під час роботи. Зокрема від 24 лютого загинуло 303 працівники Укрзалізниці

Про це інформує Укрзалізниця.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії Укрзалізниця стала "дорогою життя" для мільйонів українців, а залізничники - тими самими героями, завдяки яким стала можливою евакуація, доставлення гуманітарних вантажів, реалізація залізної дипломатії та виконання багатьох інших завдань держави", - пише пресслужба.

Залізничники, як й інші захисники нашої країни також отримують поранення і жертвують власним життям. В Укрзалізниці повідомляється, що загалом виконуючи свою роботу загинули 303 працівники.

Нині компанія просить підтримати родини поранених та загиблих залізничників, для чого створила фонд "Залізна родина", де кожен охочий може допомогти тим, хто втратив рідних, житло чи потребує реабілітації.

Також з продажу кожного худі, світшоту або футболки "Залізність" з "Залізничної крамниці" на Центральному залізничному вокзалі Києва - 100 гривень передають на допомогу сім'ям залізних героїв.

  • 9 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.
  • У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.
  • 20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях. А 22 грудня чарівник відвідав Балаклію та станцію Занки Ізюмського напрямку.
  • В період святкових вихідних столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Рейси заплановані на 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.  
  • 22 грудня стартував гірськолижний сезон у Карпатах, сім поїздів Укрзалізниці возитимуть любителів покататися на лижах.

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Суспільство
Укрзалізниця
окупанти
воєнні злочини Росії
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