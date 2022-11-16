За добу Росія в Україні втратила 630 окупантів, 75 крилатих ракет, 14 дронів і 10 танків

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За 266 дні російська армія втратила на війні в Україні орієнтовно:

особового складу – близько 82710 (+630) осіб,

танків – 2871 (+10) од,

бойових броньованих машин – 5797 (+24) од,

артилерійських систем – 1860 (+10) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО – 209 (+1) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),

крилаті ракети – 3474 (+75),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,

спеціальна техніка – 160 (+0).

За добу 15 листопада найбільших втрат рашисти зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що ЗСУ знищили 4 райони зосередження військових та техніки, 2 склади боєприпасів та 1 важливий військовий об’єкт.

Українські захисники 14 листопада за одну годину знищили два ворожі безпілотники. Того ж дня Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються.

А 15 листопада підрозділи ракетних військ й артилерії Сил оборони України уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів й 1 важливий військовий об’єкт загарбників.

Українські сили продовжують контролювати ситуацію на Півдні. ЗСУ 15 листопада ліквідували 17 окупантів, знищили й пошкодили автобронетехніку, самохідні артустановки, а також 2 склади боєприпасів.

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