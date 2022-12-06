Від початку повномасштабної війни на фінансування армії та безпеку виділили понад ₴1,1 трлн, - Шмигаль
За час війни Кабінет Міністрів виділив 1 трильйон 130 мільярдів гривень на фінансування армії та сектору безпеки
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"За час війни на фінансування армії та сектору безпеки уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн. На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 млрд грн. На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки й озброєння ми виділили 176,2 млрд грн, що більше, ніж за останні 10 років разом узяті", - зазначив Шмигаль.
Окрім цього, він також додав, що для уряду фінансування армії та безпека країни було, є і буде пріоритетом.
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"Зараз ми спрямовуємо більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме на цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес платять зараз у бюджет, направляють на забезпечення наших військових", - сказав він.
За словами Шмигаля, у бюджеті 2023 року також заклали необхідний ресурс, аби військові були забезпечені всім необхідним.
"Для розуміння наведу важливу цифру: зброї та техніки буде закуплено, модернізовано та відремонтовано на 300 млрд грн", - сказав глава уряду.
- 29 листопада Шмигаль доручив місцевій владі пояснити людям, чому в одних будинках електрику вимикають постійно, а в інших - ніколи.
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