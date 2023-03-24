Від початку року через український кордон не пропустили 350 держслужбовців

Про це в етері телемарафон заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зазначив, що і чоловіки, і жінки, які є держслужбовцями, мають право виїжджати за кордон тільки у службове відрядження. Однак є виключення, коли можна перетинати кордон з метою не службового відрядження. Так чоловікам-держслужбовцям дозволяють виїхати за межі України, якщо вони є батьками-одинаками, а жінкам-держслужбовцям дозволяють тоді, коли їм необхідно відвідати дітей за кордоном або супроводити їх за кордон.

Також, за словами Демченка, можна держслужбовцям можна виїжджати на лікування. При цьому необхідно мати підтвердження від МОЗ та можливість прийняття цієї особи лікувальним закладом за кордоном на лікування.

"На цей час від вступу цих змін в силу на державному кордоні наші інспектори не пропустили понад 350 людей, які підпадають під цей перелік, адже вони не відповідали вимогам перетину кордону", - сказав Демченко.