Від початку війни в Україні загинула 41 дитина, 79 отримали поранення, – Денісова
Станом на 12 годину 8 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Вона також розповіла, що з Дніпропетровщини евакуювали з Харкова ще 300 людей. Серед врятованих – матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина.
У місті Дергачі Харківської області під час обстрілу російська армія завдала ударів по ліцею № 3 і житлових кварталах міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина. Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець. Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у Маріуполі та Волновасі. Ці міста залишаються заблокованими російськими військами.
"Вкотре окупантом обстріляно мирне населення Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі", – додала Денісова.
Зауважимо, що окупанти за ці дні атакували у Харкові близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитсадків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина і звернувся до країн-партнерів з вимогою закрити небо над Україною.
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