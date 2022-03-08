Від початку війни в Україні загинула 41 дитина, 79 отримали поранення, – Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



Вона також розповіла, що з Дніпропетровщини евакуювали з Харкова ще 300 людей. Серед врятованих – матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина.



У місті Дергачі Харківської області під час обстрілу російська армія завдала ударів по ліцею № 3 і житлових кварталах міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина. Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець. Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у Маріуполі та Волновасі. Ці міста залишаються заблокованими російськими військами.



"Вкотре окупантом обстріляно мирне населення Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі", – додала Денісова.



Зауважимо, що окупанти за ці дні атакували у Харкові близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитсадків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина і звернувся до країн-партнерів з вимогою закрити небо над Україною.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb