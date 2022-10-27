Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"За останню добу наші піротехніки розчистили 17 гектарів території на деокупованій Харківщині. Було виявлено 344 одиниці вибухонебезпечних предметів. Якщо брати загалом, то від початку повномасштабного вторгнення Росії було виявлено та знешкоджено понад 250 тис. вибухонебезпечних предметів. З них понад 2000 авіабомб", - розповів Хорунжий.

Пресофіцер ДСНС України також додав, що в українських піротехніків дуже багато роботи на деокупованих територіях.

"Противник нашпигував українську землю дуже великою кількістю вибухонебезпечних предметів. Починаючи з маленьких мін і до 155-мм снарядів до артилерії. Саме тому роботи дуже й дуже багато у наших піротехніків. Особливо це стосується Харківщини та Донеччини. В нас є постраждалі піротехніки. Оскільки ворог застосовує не тільки класичні методи мінування, а маскує свої міни", - додав він.

26 жовтня в Ізюмьскому районі на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль ДСНС

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