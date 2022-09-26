Від санкцій Заходу за ядерний удар по Україні у РФ залишиться грошей і запасу міцності лише на рік, - аналітик Бурковський
Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський переконаний, що у Сполучених штатів Америки залишилися запаси таких санкцій, які здатні зруйнувати будь-яку економіку у світі
Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".
"У Росії при ядерних санкціях, які може застосувати Захід, грошей і запасу міцності вистачить лише на рік, бо підкреслюю, дійсно, у США залишилися запаси таких санкцій, які здатні зруйнувати будь-яку економіку у світі. Така економіка, як в Росії, справді не витримає більше ніж 8–10 місяців під тиском санкцій", - сказав Петро Бурковський.
Аналітик зазначив, що це можуть бути санкції, спрямовані на цілковиту економічну ізоляцію.
"А це те, що було з Іраком. Тобто у торгівлі абсолютно заборонено користуватися доларом, євро, фунтом стерлінгів, єною – основними валютами, в яких ведеться торгівля. Це раз. А друге – це всі фінансові транзакції заборонені. Тобто, якщо Китай захоче торгувати з Росією, то після цих санкцій Росія – це буде єдина країна, з якою зможе торгувати Китай. Росія – це 3% глобального ВВП, а наші союзники – понад 23% глобального ВВП. Нехай Китай обирає, з ким він хоче торгувати після цих ядерних санкцій. Це цілковита економічна ізоляція. Цілковита. Це буде ситуація гірша, ніж у Північній Кореї. Північна Корея під санкціями живе уже 30 років, Росія під такими санкціями не жила ні року і вона не протримається просто. Її економіка до цього не готова", - наголосив він.
Петро Бурковський зауважив, що у Російській Федерації немає потужностей, які можуть повністю забезпечити внутрішній ринок усім необхідним, зокрема й медичними препаратами.
"Дуже простий приклад. Медикаментами Росія може себе забезпечити лише на 20%, решта 80% – імпортні, і в Росії не буде можливості цього всього зробити. Це саме стосується і продовольства, у якихось питаннях Росія може себе забезпечити, а в якихось – ні. Тобто це тотальна економічна блокада. Російська економіка цього тиску просто не витримає", - додав аналітик.
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