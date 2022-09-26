Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".

"У Росії при ядерних санкціях, які може застосувати Захід, грошей і запасу міцності вистачить лише на рік, бо підкреслюю, дійсно, у США залишилися запаси таких санкцій, які здатні зруйнувати будь-яку економіку у світі. Така економіка, як в Росії, справді не витримає більше ніж 8–10 місяців під тиском санкцій", - сказав Петро Бурковський.

Аналітик зазначив, що це можуть бути санкції, спрямовані на цілковиту економічну ізоляцію.

"А це те, що було з Іраком. Тобто у торгівлі абсолютно заборонено користуватися доларом, євро, фунтом стерлінгів, єною – основними валютами, в яких ведеться торгівля. Це раз. А друге – це всі фінансові транзакції заборонені. Тобто, якщо Китай захоче торгувати з Росією, то після цих санкцій Росія – це буде єдина країна, з якою зможе торгувати Китай. Росія – це 3% глобального ВВП, а наші союзники – понад 23% глобального ВВП. Нехай Китай обирає, з ким він хоче торгувати після цих ядерних санкцій. Це цілковита економічна ізоляція. Цілковита. Це буде ситуація гірша, ніж у Північній Кореї. Північна Корея під санкціями живе уже 30 років, Росія під такими санкціями не жила ні року і вона не протримається просто. Її економіка до цього не готова", - наголосив він.

Петро Бурковський зауважив, що у Російській Федерації немає потужностей, які можуть повністю забезпечити внутрішній ринок усім необхідним, зокрема й медичними препаратами.

"Дуже простий приклад. Медикаментами Росія може себе забезпечити лише на 20%, решта 80% – імпортні, і в Росії не буде можливості цього всього зробити. Це саме стосується і продовольства, у якихось питаннях Росія може себе забезпечити, а в якихось – ні. Тобто це тотальна економічна блокада. Російська економіка цього тиску просто не витримає", - додав аналітик.

25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.

Радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван попередив, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb