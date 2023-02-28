Від сьогодні у Києві тестуватимуть нову систему оповіщення
У Києві з вівторка, 28 лютого, впродовж двох днів тестуватимуть оновлену систему оповіщення про надзвичайні ситуації
Про це попередила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та державний гімн України", – заявили в мерії.
Тестування відбуватиметься на території Деснянського району (північно-східна частина міста) з 9 ранку вівторка до вечора середи.
Міська влада просить мешканців Деснянського та сусіднього Дніпровського району зберігати спокій.
- Нагадаємо, у середині січня Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони. 16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив під час спільної з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, що Ізраїль допоможе Україні розробити систему раннього сповіщення про наближення ракет і безпілотників.
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