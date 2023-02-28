Від сьогодні у Києві тестуватимуть нову систему оповіщення

Про це попередила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та державний гімн України", – заявили в мерії.

Тестування відбуватиметься на території Деснянського району (північно-східна частина міста) з 9 ранку вівторка до вечора середи.

Міська влада просить мешканців Деснянського та сусіднього Дніпровського району зберігати спокій.