Від США поступок не буде, але напруга з боку Росії спаде, - дипломат Моцик про відеозустріч Байдена і Путіна

Дипломат розповів про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.



“Американська сторона дуже серйозно ставиться до перемовин з президентом Росії Путіним. Поспілкувалися з нами, поспілкувалися із західноєвропейськими союзниками, адже дуже важливо, щоби президент США Джо Байден міг говорити одним голосом і при цьому говорити, що він представляє не лише Сполучені Штати Америки, а і Європейський Союз. Ще з часів обіймання посади віцепрезидента Байден дуже добре знає російсько-українські відносини після 2014 року, тому перед зустріччю була розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським, щоби, так би мовити, звірити годинники”, - зазначив Моцик.



На думку дипломата, від Сполучених Штатів не буде поступок щодо бажання Кремля зробити Україну виключно сферою інтересів Росії, а також щодо заборони приєднання нашої країни до НАТО і ЄС.



“Американська і європейська позиція така, що Україна сама повинна вирішувати свою долю. Якщо український народ вважає, що знайде безпеку у приєднанні до військового блоку НАТО - так тому й бути. Ми чудово пам’ятаємо, до 2014-го року Україна була позаблоковою державою, і це нам не допомогло: ми втратили контроль над Кримом і над частиною Донбасу”, - зауважив колишній посол.



Моцик також додав, що одним із позитивів зустрічі Байдена і Путіна стане те, що спаде напруга і що Росія не збільшуватиме число військ на кордоні з Україною до 175 тис., як зазначали у медіа (уже розміщено 94 тис. військовослужбовців).

Нагадаємо, Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.

Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.