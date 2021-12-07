Байден узгодив позиції із лідерами європейських країн до розмови з Путіним
Президент США Джо Байден перед відеоконференцією з президентом РФ Володимиром Путіним поговорив із очільниками країн-партнерів у Європі
Про це повідомили в Білому домі.
Байден узгодив свої позиції з лідерами Великої Британії, Італії, Німеччини й Франції.
"Лідери обговорили спільне занепокоєння нарощуванням російських сил на кордонах України, а також дедалі жорсткішою риторикою з боку Росії. Вони закликали РФ до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатичні зусилля, особливо через Нормандський формат, є єдиним способом для розв’язання конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
"Вони домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, у тому числі у консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами по ЄС, щодо скоординованого та всеосяжного підходу", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, вони заявили про відданість діям, спрямованим на підтримки миру та безпеки в Європі та нагадали, що Росія має поновити переговори з Україною у рамках "нормандської четвірки" під егідою Франції та Німеччини.
- Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.
- Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.
- Згодом президент Володимир Зеленський провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед відеодзвінком голови Білого дому Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.
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