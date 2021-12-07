Байден узгодив позиції із лідерами європейських країн до розмови з Путіним

Про це повідомили в Білому домі.

Байден узгодив свої позиції з лідерами Великої Британії, Італії, Німеччини й Франції.

"Лідери обговорили спільне занепокоєння нарощуванням російських сил на кордонах України, а також дедалі жорсткішою риторикою з боку Росії. Вони закликали РФ до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатичні зусилля, особливо через Нормандський формат, є єдиним способом для розв’язання конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Також лідери країн наголосили на своїй підтримці суверенітету й територіальній цілісності України. "Вони домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, у тому числі у консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами по ЄС, щодо скоординованого та всеосяжного підходу", - йдеться в повідомленні. пресслужбі Єлисейського палацу зазначили, що лідери п’яти країн поділилися своїми думками щодо зростання напруженості між РФ та Україною. Крім цього, вони заявили про відданість діям, спрямованим на підтримки миру та безпеки в Європі та нагадали, що Росія має поновити переговори з Україною у рамках "нормандської четвірки" під егідою Франції та Німеччини.

Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.

Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.

Згодом президент Володимир Зеленський провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед відеодзвінком голови Білого дому Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

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