Від вибуху в ресторані окупованого Херсона постраждав персонал, - депутат облради
За попередніми даними, від вибуху в ресторані "Ностальжі" в окупованому Херсоні постраждав персонал
Про це у Фейсбуці повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.
"Херсонщина. За попередніми даними, від вибуху в "Ностальжі" постраждав персонал. Звісно, шкода звичайних людей, але що інше ви чекали від "руского міра"? Але тут питання трошки ширше. Місто ОКУПОВАНЕ, і для кого взагалі відкрили ці ресторани? Для людей, які сидять вдома і рахують останні копійки? В місті, де дефіцит їжі та медикаментів. Наразі гроші на ресторани в Херсоні є лише у російських офіцерів", - написав Хлань.
Він також порушив питання про діяльність міської влади та, зокрема, мера в окупованому Херсоні. Хлань переконаний, що використання міських коштів на доброустрій у нинішніх умовах, а саме — на фонтани, клумби — є недоцільним.
"Існує безліч варіантів, куди можна витрачати бюджетні кошти, щоб підтримати херсонців у окупації, але міська влада витрачає бюджет на доброустрій... Міська влада Херсона переймається, щоб окупантам було приємно знаходитися в місті? Щоб окупанти мали картинку, як добре й гарно живеться Херсону? Не знаю, як вам, але в мене повне враження, що міській владі Херсона байдуже, в якій державі жити", - вважає депутат.
За словами Хланя, мер Ігор Колихаєв так і не виїхав з міста і "нормально себе почуває в окупованому Херсоні", а окупанти не мають до нього претензій.
- 6 червня на Херсонщині було чути вибухи. У місцевих пабліках писали, що вибухи чути між кордонами Херсонської та Миколаївської областей, адже там йдуть артилерійські бої.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.86
Купівля 33.86Продаж 34.88
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе