Про це у Фейсбуці повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.

"Херсонщина. За попередніми даними, від вибуху в "Ностальжі" постраждав персонал. Звісно, шкода звичайних людей, але що інше ви чекали від "руского міра"? Але тут питання трошки ширше. Місто ОКУПОВАНЕ, і для кого взагалі відкрили ці ресторани? Для людей, які сидять вдома і рахують останні копійки? В місті, де дефіцит їжі та медикаментів. Наразі гроші на ресторани в Херсоні є лише у російських офіцерів", - написав Хлань.

Він також порушив питання про діяльність міської влади та, зокрема, мера в окупованому Херсоні. Хлань переконаний, що використання міських коштів на доброустрій у нинішніх умовах, а саме — на фонтани, клумби — є недоцільним.

"Існує безліч варіантів, куди можна витрачати бюджетні кошти, щоб підтримати херсонців у окупації, але міська влада витрачає бюджет на доброустрій... Міська влада Херсона переймається, щоб окупантам було приємно знаходитися в місті? Щоб окупанти мали картинку, як добре й гарно живеться Херсону? Не знаю, як вам, але в мене повне враження, що міській владі Херсона байдуже, в якій державі жити", - вважає депутат.

За словами Хланя, мер Ігор Колихаєв так і не виїхав з міста і "нормально себе почуває в окупованому Херсоні", а окупанти не мають до нього претензій.

6 червня на Херсонщині було чути вибухи. У місцевих пабліках писали, що вибухи чути між кордонами Херсонської та Миколаївської областей, адже там йдуть артилерійські бої.

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