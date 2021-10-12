Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів понеділка
У понеділок, 11 жовтня, були зіграні матчі 8-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 8-й тур
11 жовтня
Група Е
Білорусь - Чехія 0:2
Голи: Шик, 22, Гложек, 65
Естонія - Уельс 0:1
Гол: Мур, 12
Група G
Латвія - Туреччина 1:2
Голи: Демірал, 70 (авт.) - Дурсун, 76, Їлмаз, 90+9 (пен.)
Норвегія - Чорногорія 2:0
Голи: Ельюннуссі, 29, 90+6
Нідерланди - Гібралтар 6:0
Голи: ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3 (пен.), Думфріс, 48, Груневелд, 75, Мален, 86
Група Н
Кіпр - Мальта 2:2
Голи: Папуліс, 7, Сотіріу, 80 - Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8Словенія - Росія
Хорватія - Словаччина 2:2
Голи: Крамарич, 25, Модріч, 71 - Шранц, 20, Гараслін, 45
Словенія - Росія 1:2
Голи: Ілічич, 40 - Дівєєв, 28, Джикія, 32
Група J
Румунія - Вірменія 1:0
Гол: Мітріца, 26
Ісландія - Ліхтенштейн 4:0
Голи: Тордарсон, 19, Гудмундссон, 35 (пен.), 79 (пен.), Гудйохнссен, 89
Північна Македонія - Німеччина 0:4
Голи: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
- 11 жовтня у 8-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 Кіпр втратив перемогу над Мальтою.
- В іншому матчі збірна Німеччини розгромно перемогла Північну Македонію та вийшла на ЧС-2022.
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