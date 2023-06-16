Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи після перемоги України в матчі проти Північної Македонії
У п'ятницю, 16 червня, збірна України переграла Північну Македонію у 3-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Скоп'є на стадіоні "Тоше Проескі". Зустріч закінчилась з рахунком 3:2 на користь України.
У турнірній таблиці групи C збірна України та Північна Македонія ділять 2-4 позицію з Італією, у команд по 3 бали за 2 матчі.
Лідером відбіркової групи є Англія, яка набрала 9 балів за 3 матчі. Мальта програла усі поєдинки - 0 набраних балів.
Турнірна таблиця групи збірної України після 3-го туру:
- 16 червня у 3-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України переграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Еспресо провів текстову онлайн-трансляцію.
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