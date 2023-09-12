"Відбудеться обмін зброї на їжу": експерт Краєв про візит Кім Чен Ина до Росії

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Візит північнокорейського Кім Чен Ина до Росії має на меті передачу складів з боєприпасами. Це можуть бути радянські боєприпаси, а також якісь власні розробки. На жаль, Північна Корея мала можливості виробляти свої боєприпаси. Фактично це буде обмін зброї на їжу. Оскільки не варто забувати, що вже 4 роки поспіль КНДР страждає не просто від нестачі ресурсів, яких їм не вистачає, - Північна Корея має великі проблеми з продовольством", - пояснив Краєв.

Експерт також припустив, що візит Кім Чен Ина до Росії можливо повʼязаний з розвитком співпраці РФ та КНДР у ядерній сфері.

"Росія, яка є великою ресурсною країною, так чи інакше знайде продовольство для Північної Кореї. Для Росії КНДР є чудовим партнером, і вони будуть міняти їжу на корейську зброю. Це найбільш реалістичний сценарій. Звісно це росіяни використають і в пропагандистських цілях. Також не слід забувати про ще один можливий сценарій розвитку. Зокрема, про розвиток співпраці РФ з КНДР в ядерній сфері. Адже ми чудово знаємо, що для двох диктаторів ядерна зброя є маніпулятивним шантажним фактором", - додав він.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним