Відбудова населених пунктів, побратимство з Києвом: Україну відвідала делегація Асоціації європейських міст Eurocities

Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Еспресо.TV.

"Ця Асоціація об'єднує мерів понад 150 міст Європи, ще представників десятків міст-партнерів. Співпрацюватимемо з ними безпосередньо - українські міста й громади з європейськими містами й громадами. Ключове питання - це, звісно, відбудова наших міст. Сьогодні підписали відповідний меморандум. Але не тільки це буде предметом нашої важливої співпраці", - сказав Зеленський.

Президент додав, що з українського боку суб'єктом відносин з Eurocities буде Конгрес місцевих та регіональних влад.

"Я хочу запевнити, що кожне місто нашої держави отримає користь від цього. Ми зацікавлені в сталому розвитку по всій території України - і так буде. Без будь-яких винятків", - сказав Зеленський.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram про підписання з мерами Осло, Ліона та Марселя угод про побратимство зі столицею України.

"Мери 8 європейських міст від імені політичної платформи Eurocities висловили підтримку Україні та Києву та запевнили, що і надалі готові допомагати українцям. - І в їх боротьбі за свою незалежність, і у відбудові українських міст, понівечених російським агресором", - написав Кличко.

Також у складі делегації Eurocities Київ відвідали мери Афін, Гельсінкі, Риги і Тирани. Всі ці міста разом із Флоренцією є побратимами Києва.

Кличко разом із представниками Eurocities відкрив на площі біля станції метро "Арсенальна" новий арт-об'єкт - великі металеві краплі, які планували встановити у Харкові, але через постійні обстріли міста Росією це наразі неможливо реалізувати.

"Проєкт "Єднання" втілений харківською майстернею METALSTYLE. Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста. Але через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські варвари, встановити там арт-об'єкт зараз неможливо. І автори звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва. Простір A-Station - найбільш вдале місце для розташування цього арт-об'єкту. Тут символічні краплини віддзеркалюватимуть історію (корпуси Арсеналу та комендатури, а також сучасний Київ). За задумом авторів, краплини тяжіють як до землі, так і одна до одної, символізуючи єдність двох міст - столиці України Києва та Харкова, який сьогодні мужньо протистоїть російському агресору", - розповів Кличко.

Раніше під час зустрічі Володимира Зеленського з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові урядовці двох країн підписали меморандум про участь Туреччини у відбудові інфраструктури України.

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