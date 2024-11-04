Відбудова Чернігівщини: Україна відновила останній із трьох зруйнованих мостів через Десну
Україна відбудувала останній із трьох мостів через Десну, зруйнованих на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Довжина відновленого шляхопроводу становить 300 метрів
Про це повідомила пресслужба Держагентства відновлення.
"На початку повномасштабного вторгнення в Чернігівській області було зруйновано понад 25 мостів. Після звільнення регіону логістична ситуація на Чернігівщині була вкрай критичною — доїхати до багатьох населених пунктів можливо було лише в об’їзд.
Коли сполучення не було зовсім, продукти людям на інший берег передавали лебідкою. Перетнути річку можна було понтоном, проте переправу зупинили під час зимового льодоходу", - йдеться у повідомленні.
В Агентстві зазначили, що довжина мосту становить 300 метрів, під час ремонту фахівці відновили відсутню частину прогонової будови, а вцілілу частину мосту капітально відремонтували.
"Це один із трьох відбудованих мостів через річку Десна, що постраждав у ході бойових дій", - додали у пресслужбі.
- У листопаді 2022 року Україна відновила міст через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп у селі Стоянка, який було зруйновано в перші дні повномасштабної війни, щоби завадити окупантам узяти столицю.
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