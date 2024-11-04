Відбудова Чернігівщини: Україна відновила останній із трьох зруйнованих мостів через Десну

Про це повідомила пресслужба Держагентства відновлення.

"На початку повномасштабного вторгнення в Чернігівській області було зруйновано понад 25 мостів. Після звільнення регіону логістична ситуація на Чернігівщині була вкрай критичною — доїхати до багатьох населених пунктів можливо було лише в об’їзд.

Коли сполучення не було зовсім, продукти людям на інший берег передавали лебідкою. Перетнути річку можна було понтоном, проте переправу зупинили під час зимового льодоходу", - йдеться у повідомленні.

В Агентстві зазначили, що довжина мосту становить 300 метрів, під час ремонту фахівці відновили відсутню частину прогонової будови, а вцілілу частину мосту капітально відремонтували.

"Це один із трьох відбудованих мостів через річку Десна, що постраждав у ході бойових дій", - додали у пресслужбі.