"Відчайдушні та ганебні атаки": посольство США про удар РФ дронами по Києву
17 жовтня посольство США в Україні назвало удар РФ дронами-камікадзе по Києву відчайдушною та ганебною атакою
Про це посольство США повідомило у twitter.
"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - запевнили у посольстві Сполучених Штатів.
- 17 жовтня у Києві внаслідок атаки дронами-камікадзе росіяни поцілили в житловий будинок, загинуло троє людей.
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