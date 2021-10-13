Відчуття, немов програли, - капітан збірної України підсумував результат матчу проти Боснії і Герцеговини
Воротар збірної України Андрій Пятов підсумував результат матчу з Боснією і Герцеговиною у відборі на ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Андрія П'ятова.
П'ятов зізнався, що у нього відчуття, ніби Україна програла.
"Відчуття, немов програли. Це якщо говорити начистоту. Як капітан, скажу, що не на часі занурюватися в емоції і займатися самобичуванням. Шанс є. Про нього і треба думати. За нього треба хапатися. На всі 100% впевнений, що кожен з хлопців віддав всі сили. Так, іноді і цього мало для перемоги. P.S. Окрема подяка тим, хто створив неймовірну атмосферу на стадіоні. Це було неймовірно", - написав Пятов в інстаграмі", - написав капітан збірної України Андрій П'ятов.
Читайте також: ЧС-2022: Що потрібно збірній України для виходу з групи
- Заключний матч групового раунду відбору ЧС-2022 збірна України зіграє 16 листопада у Зениці проти Боснії і Герцеговини.
- Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Боснією і Герцеговиною заявив, що команді не вистачає класних футболістів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе