Відчуття, немов програли, - капітан збірної України підсумував результат матчу проти Боснії і Герцеговини

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Андрія П'ятова.



П'ятов зізнався, що у нього відчуття, ніби Україна програла.



"Відчуття, немов програли. Це якщо говорити начистоту. Як капітан, скажу, що не на часі занурюватися в емоції і займатися самобичуванням. Шанс є. Про нього і треба думати. За нього треба хапатися. На всі 100% впевнений, що кожен з хлопців віддав всі сили. Так, іноді і цього мало для перемоги. P.S. Окрема подяка тим, хто створив неймовірну атмосферу на стадіоні. Це було неймовірно", - написав Пятов в інстаграмі", - написав капітан збірної України Андрій П'ятов.

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Заключний матч групового раунду відбору ЧС-2022 збірна України зіграє 16 листопада у Зениці проти Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Боснією і Герцеговиною заявив, що команді не вистачає класних футболістів.

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