Відчуваю себе на 30, - Роналду розповів, чи збирається закінчувати кар'єру
Нападник англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду розповів, що почувається щасливим і готовий до продовжувати кар'єру
Про це повідомляє ESPN.
36-річний Роналду дав зрозуміти, що готовий грати, як мінімум до 40 років.
"Генетично я почуваюся на 30 років. Я уважно дбаю про своє тіло і про свій розум. Нещодавно я зрозумів, що після 33 тіло може вирішувати будь-які завдання, але справжня битва – це битва розуму. Я знаю, що моє тіло впорається з тим, що я йому запропоную, тому що я з великою повагою ставлюся до нього і прислухаюся до його сигналів. Я щасливий, я хочу залишатися у футболі та хочу подивитися, до чого це приведе. Я хочу зрозуміти, чи гратиму до 40, 41, 42 років. Але головне – моєю щоденною метою залишається отримання задоволення від того, що відбувається", – сказав Кріштіану Роналду.
У нинішньому сезоні Роналду зіграв за МЮ 22 матчі, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі. Влітку англійці заплатили 15 млн євро "Ювентусу" за трансфер португальця.
"Манчестер Юнайтед" займає сьоме місце в АПЛ і відстає від зони ЛЧ на 4 бали.
- Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Кріштіану Роналду може залишити "Манчестер Юнайтед".
- 11 січня повідомлялося, що Кріштіану Роналду може перейти до французького ПСЖ.
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