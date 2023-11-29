Віддавав накази катувати учасників руху опору в Лимані: генералу армії РФ Поплавському заочно повідомили підозру

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що після захоплення Лимана російський генерал особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору. За його наказом, окупанти викрадали українських патріотів та піддавали їх численним тортурам.

Крім того, задокументовано факти, коли фігурант особисто брав участь у каральних акціях та катуванні цивільних громадян.

Так, за даними СБУ, 20 квітня 2022 року Поплавський разом з чотирма підлеглими увірвався до помешкання місцевого підприємця. Генерал РФ почав вимагати від чоловіка передати складські приміщення його компанії для потреб окупантів. Там загарбники планували знімати відео про фейкову роздачу російської гумдопомоги.

Підприємець зі своєю дружиною відмовили окупантам, на що російський генерал наказав зачинити жінку в підвалі власного будинку, а її чоловіка схопити і забрати з собою.

Потерпілого повезли до одного з його складів. Перед від’їздом Поплавський дав вказівку своєму підлеглому кинути бойову гранату в підвал, куди заточили дружину підприємця, якщо її чоловік не повернеться через годину.

Після приїзду на склад фігурант приставив до скроні потерпілого пістолет, змушуючи його на відео подякувати окупантам за "надану допомогу" місцевим жителям. У результаті бізнесмен таки погодився на умови окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поплавському про підозру за статтею про віддання наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни.

Оскільки підозрюваний перебуває на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.