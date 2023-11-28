Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані 28 квітня: СБУ повідомила про підозру російському генералу

Про це інформує СБУ.

Вказано, що Служба безпеки зібрала доказову базу на генерал-лейтенанта – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ Сергія Кобилаша.

За інформацією СБУ, російський генерал віддав наказ про ракетний удар по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані 28 квітня цього року. Тоді загинули 23 місцевих жителі, серед яких шестеро дітей. Крім багатоповерхівки зазнали ушкоджень 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.

Як встановило слідство, росіяни атакували місто двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

"Встановлено, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. До цього воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку "Героя Росії", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомила Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

"Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали у відомстві.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.