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Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані 28 квітня: СБУ повідомила про підозру російському генералу

28 листопада, 2023 вiвторок
15:31
Кримінал Генерал-лейтенант Сергій Кобилаш

Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу Сергію Кобилашу: за даними СБУ, він відповідальний за ракетний удар по багатоповерхівці в Умані 28 квітня

Про це інформує СБУ

Вказано, що Служба безпеки зібрала доказову базу на генерал-лейтенанта – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ Сергія Кобилаша. 

За інформацією СБУ, російський генерал віддав наказ про ракетний удар по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані 28 квітня цього року. Тоді загинули 23 місцевих жителі, серед яких шестеро дітей. Крім багатоповерхівки зазнали ушкоджень 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.

Як встановило слідство, росіяни атакували місто двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

"Встановлено, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. До цього воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку "Героя Росії", - йдеться у повідомленні. 

СБУ повідомила Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

"Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали у відомстві. 

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 5 дітей, 18 травмовані.
  • 18 липня стало відомо, що у лікарні померла Ірина Шевченко, за життя якої боролися медики після ракетного удару росіян по Умані. 
Україна
Росія
російська армія
Черкащина
окупанти
Умань
ракетний удар
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