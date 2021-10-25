Відео: як фанати "Барселони" атакували автомобіль тренера після поразки "Реалу"
Розлючені фанати "Барселони" атакували автомобіль головного тренера Рональда Кумана після поразки в матчі з мадридським "Реалом"
Відео у Twitter опублікував журналіст Альберт Рохе.
У 10-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" на своєму полі програла "Реалу" з рахунком 1:2 в Ель-Класико. Після матчу розлючені вболівальники атакували автомобіль головного тренера Рональда Кумана.
Фанати заблокували автівку і якийсь час не дозволяли Куману покинути територію стадіону "Камп Ноу". Деякі люди кидали в авто предмети та били його ногами.
"ФК "Барселона" публічно засуджує насильницькі та презирливі дії, які пережив наш менеджер, залишаючи "Камп Ноу". Клуб буде вживати заходів безпеки і дисциплінарні заходи, щоб подібні прикрі події більше не повторювалися", - відреагували на дії фанів у клубі.
- 24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.
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