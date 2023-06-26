Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю британському виданню The New Statesman заявив про своє переконання у тому, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений. За словами Буданова, загроза ніколи не була такою великою, як зараз.

За словами голови ГУР, водойму-охолоджувач станції заміновано російськими військами. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від десяти годин до 14 днів.

Буданов вважає, що в українських розвідувальних колах існує розчарування тим, що реакція світової спільноти на руйнування греблі Каховської ГЕС 6 червня була настільки приглушеною, і що це може спровокувати подальше застосування "тактики випаленої землі", зазначає видання.

Читайте також: Як діяти під час ядерного удару чи катастрофи на АЕС: поради експерта

Варто зауважити, що днями відбулося засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювалися наслідки підриву Каховської ГЕС і загрози теракту на ЗАЕС.

На мою думку, на момент засідання мала бути сформована чітка інформаційна політика, щоб російські окупанти не могли апелювати емоціями, замість фактів, про можливу причетність української сторони до підриву Каховської ГЕС і нівелювати інформацію щодо загрози вже російського теракту на ЗАЕС.

Попри наявність держінституцій, наприклад, Центру протидії інформації при РНБО, цього не відбулося. Російські дипломати фактично перехопили інформаційну ініціативу.

Варто констатувати повний провал комунікації Центру протидії інформації при РНБО із державними інституціями та іноземними партнерами.

Це не перший випадок відсутності реакції з боку цих інституцій, які б мали за державні кошти формувати порядок денний, який би не дозволяла окупантам висловлюватися і робити подібні заяви.

На мою думку, головний меседж, який потрібно було доносити Україні — що трагедія на Каховській ГЕС тісно пов'язана з можливим терактом на ЗАЕС. Не можна вважати підрив Каховської ГЕС, вибух на аміакопроводі, інформацію про мінування заводу "Кримський титан" окремими епізодами, адже це загальна картина техногенних катастроф, які планує Росія.

Те, що відбулося з Каховською ГЕС, мало спровокувати ефект сніжної лавини, ланцюгову реакцію. Зараз йдеться про воду для охолоджувача на ЗАЕС. Попри всі заяви МАГАТЕ, що рівень води достатній, вона вже знижується. Так, рівень не критичний, але вода падає і питання стоїть, наскільки швидко вона буде падати.

Наразі ми можемо розраховувати виключно на інформаційний ефект. Основне на що ми сподіваємося — неможливість проведення провокацій на інших об'єктах.

Читайте також: "Використання РФ ядерної зброї в Україні - це війна проти НАТО": у Сенаті США зареєстрували резолюцію

Додам, що Україна має бути готова, що в стінах ООН Росія має право на вето і є достатня кількість країн, які заблокують будь-яке рішення щодо Росії. Тому радить використати цей виступ і в питанні щодо реформування самої діяльності ООН.

Треба позбавити можливості застосування вето Росією. Бо так ми можемо отримати Лігу націй — ту ж ООН, але користі від них жодної не було.

Окрім того, якщо Україну почують, то можна розраховувати на подальше посилення санкцій. Але треба наполягати, щоб вони були персональними, а не секторальними. Тобто застосовані до осіб, які причетні до конкретних злочинів.

Це реальний тиск на московитів, все інше — то розмови.

Нагадаю, у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагували на заяву української влади про мінування охолоджувачів реакторів Запорізької АЕС. Там зауважили, що гендиректор Рафаель Гроссі під час візиту на ЗАЕС мін у ставку-охолоджувачі не виявив.

Міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині. Росіяни пояснили це "оборонною метою".

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", — сказав генеральний директор Гроссі.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.