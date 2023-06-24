Як діяти під час ядерного удару чи катастрофи на АЕС: поради експерта

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насамперед не треба панікувати, бо найбільша загроза – наша паніка. Звичайно, потрібно знати алгоритми дій, щоб вижити. А вижити можна, навіть, якщо ми перебуваємо біля епіцентру чи у безпосередній близькості від АЕС, бо є певний час, щоб знайти укриття або переїхати у безпечне місце. Необхідно слідкувати за новинами й знати, що і де відбулося, аби відразу зреагувати. Перш за все я б радив подивитися гідрометеорологічний прогноз щодо напрямку вітру, щоб спланувати виїзд у безпечну зону", - розказав експерт з виживання.

Ігор Молодан пояснив, що є 20-30 хвилин, поки охолодиться та підніметься радіаційна хмара, тобто є час, щоб відреагувати та переміститися, враховуючи напрямок вітру.

"Звичайно, потрапляти під перші радіаційні опади найбільш небезпечно. Якщо ви на вулиці, краще знайти укриття. Якщо вас вдома застала надзвичайна ситуація, то необхідно обрати приміщення без вікон, наприклад, ванна чи туалетна кімната, комора, у яких потрібно закоркувати ганчір'ям всі вентиляційні отвори, також щілини навколо вхідних дверей. У такому приміщенні потрібно себе запломбувати на деякий час, поки вже не будуть їздити рятівники та по гучномовцю розповідати людям, що далі робити. Якщо ви приймете рішення виходити, то треба максимально захистити очі, шкіру, дихальні шляхи від отруйного довкілля", - зауважив Молодан.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти.