"Відмова може мати наслідки": окупанти на Донеччині змушують українців здавати кров для армії РФ
Рашисти примушують місцевих жителів Донецької області здавати кров для ранених російських солдатів
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях окупанти почали кампанію з примусової здачі крові на потреби окупаційних військ", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що на Донеччині до пунктів донорства примушують йти колаборантів, студентів фальшивих закладів освіти та учасників псевдодобровольчих організацій, які контролює Кремль. Здача крові відбувається під підпис й відмова може мати наслідки.
Водночас ворог не приховує, що кров потрібна для окупаційних військ РФ.
Жителі тимчасово окупованих територій можуть прискорити час визволення батьківщини й повідомити нам про місцеперебування ворога та його техніки. Зробити це можна за посиланням.
- Крім того, у тимчасово окупованому Сєверодонецьку Луганської області з двох працюючих аптек залишилася лише одна, проте і там існує гостра нестача медикаментів.
- На території тимчасово окупованої Херсонської області російські війська створили медичну кризу.
- Також рашисти змушують українських дітей проходити "поглиблені профілактичні медичні огляди" у РФ та змушують отримати російські документи.
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