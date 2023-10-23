"Відмова може мати наслідки": окупанти на Донеччині змушують українців здавати кров для армії РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях окупанти почали кампанію з примусової здачі крові на потреби окупаційних військ", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що на Донеччині до пунктів донорства примушують йти колаборантів, студентів фальшивих закладів освіти та учасників псевдодобровольчих організацій, які контролює Кремль. Здача крові відбувається під підпис й відмова може мати наслідки.

Водночас ворог не приховує, що кров потрібна для окупаційних військ РФ.

Жителі тимчасово окупованих територій можуть прискорити час визволення батьківщини й повідомити нам про місцеперебування ворога та його техніки. Зробити це можна за посиланням.