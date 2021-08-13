Віднесло у відкрите море на зламаному катамарані: на Одещині врятували 9 людей

Про це повідомляє УНІАН.



Відомо, що 12 серпня приблизно о 18:10 черговий капітан-координатор морського рятувально-координаційного центру вказаного підприємства отримав повідомлення від ДСНС про те, що вітрильний катамаран "Ананда 929" з 6 дорослими і 3 дітьми на борту зі зламаною щоглою відносить в Чорне море.



Зокрема, судно перебуває в районі селища Чорноморське, у 1,5-2 км від берега.



Черговий капітан-координатор оголосив тривогу, Морська пошуково-рятувальна служба задіяла свій катер, який о 18:55 евакуював екіпаж і пасажирів катамарана на свій борт.



Всі дев'ятьох людей доставили до яхт-клубу "Сосновий берег" (приватний яхт-клуб в селищі Ліски). Медичної допомоги врятовані люди не потребували.

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