Відновлення енергосистеми України триває цілодобово, - Зеленський
Фахівці невпинно працюють над стабілізацією енергетичної інфраструктури, вийшло покращити ситуацію в деяких регіонах
Про це мовиться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
"Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти – все триває цілодобово", – стверджує президент.
Він наголосив, що спеціалісти змогли покращити ситуацію з електроенергією в регіонах, які мали проблеми з енергетикою.
Відомо, що стабілізаційні відключення 20 листопада застосовують у столиці та ще в 15 областях України. Найбільше – на Вінниччині, Сумщині, Полтавщині, Хмельниччині, Франківщині, Київщині й у столиці.
"Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам. І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців", - наголошує Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, НАЕК "Укренерго" повідомила, що 21 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення. Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити їх. Планується, щоб відключення за графіком тривали не більше ніж 1-2 години.
- Київська ОВА спростувала фейк про продовження експорту української електроенергії ЄС, це було припинено 11 жовтня 2022 року за рішенням Міністерства енергетики після першої атаки ворога на енергосистему.
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