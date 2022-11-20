Відновлення енергосистеми України триває цілодобово, - Зеленський

Про це мовиться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.

"Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти – все триває цілодобово", – стверджує президент.

Він наголосив, що спеціалісти змогли покращити ситуацію з електроенергією в регіонах, які мали проблеми з енергетикою.

Відомо, що стабілізаційні відключення 20 листопада застосовують у столиці та ще в 15 областях України. Найбільше – на Вінниччині, Сумщині, Полтавщині, Хмельниччині, Франківщині, Київщині й у столиці.

"Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам. І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців", - наголошує Володимир Зеленський.

Нагадаємо, НАЕК "Укренерго" повідомила, що 21 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення. Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити їх. Планується, щоб відключення за графіком тривали не більше ніж 1-2 години.

Київська ОВА спростувала фейк про продовження експорту української електроенергії ЄС, це було припинено 11 жовтня 2022 року за рішенням Міністерства енергетики після першої атаки ворога на енергосистему.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb