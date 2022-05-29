Відновлення пошкоджених окупантами пам'яток культури може коштувати мільярдів євро, - Ткаченко
Окупанти пошкодили в Україні понад 350 культурних пам'яток, а вартість їхнього відновлення може становити мільярди євро
Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.
За його словами, зараз держава підраховує збитки. Загалом унаслідок війни було пошкоджено понад 350 пам'яток культури. Їхнє відновлення може коштувати мільярди євро.
"Ми приблизно розуміємо, яким чином можна починати відбудовувати спільно з нашими колегами з Мінрегіонбуду та Мінінфраструктури ті пам‘ятки, які були зруйновані частково. Ми найближчим часом будемо проводити калькуляцію і матимемо розуміння, яким коштом це обійдеться", - пояснив Олександр Ткаченко.
Українська сторона обговорює з міністрами країн Європи створення великого фонду для реставрації українських пам'яток культури.
"Коли обрахуємо, у тому числі це буде робитися з нашими міжнародними експертами, тоді будемо говорити", - додав очільник Мінкульту.
- 28 травня Олександр Ткаченко повідомив, що за час повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зруйнували щонайменше 9 об'єктів культурної спадщини, стан іще 23 невідомий.
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