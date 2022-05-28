Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в телеграмі.

"Наразі відомо про повну руйнацію 9 об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Інші об'єкти зазнали різних ступенів уражень. Стан 23-х залишається невідомим. Адже отримувати інформацію з тимчасово окупованих територій та місць, де проходять активні бойові дії, все ще важко. Нас чекає багато роботи після перемоги України", - наголосив він.

За словами міністра, відновлювати ці об'єкти починають зараз. Українська сторона комунікує з органами влади та громадами, міжнародними партнерами. Міністрам інших країн пропонують курувати відновлення якоїсь із пам'яток.

"А днями оголосили разом з головою Харківської обласної державної адміністрації Олегом Синєгубовим про відкриття фонду для збору коштів на відновлення Музею Сковороди", - зауважив Олександр Ткаченко.

Мінкульт фіксує злочини Росії на сайті та рахує збитки.

7 травня окупанти знищили музей Григорія Сковороди поблизу Харкова та поранили людину.

Станом на 19 травня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало 353 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини.

У Ялті росіяни знесли будівлю архітектора Краснова, який проєктував Лівадійський палац.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb