Окупанти знищили 9 об'єктів культурної спадщини України за час повномасштабної війни
За час повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зруйнували щонайменше 9 об'єктів культурної спадщини, стан іще 23 невідомий
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в телеграмі.
"Наразі відомо про повну руйнацію 9 об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Інші об'єкти зазнали різних ступенів уражень. Стан 23-х залишається невідомим. Адже отримувати інформацію з тимчасово окупованих територій та місць, де проходять активні бойові дії, все ще важко. Нас чекає багато роботи після перемоги України", - наголосив він.
За словами міністра, відновлювати ці об'єкти починають зараз. Українська сторона комунікує з органами влади та громадами, міжнародними партнерами. Міністрам інших країн пропонують курувати відновлення якоїсь із пам'яток.
"А днями оголосили разом з головою Харківської обласної державної адміністрації Олегом Синєгубовим про відкриття фонду для збору коштів на відновлення Музею Сковороди", - зауважив Олександр Ткаченко.
Мінкульт фіксує злочини Росії на сайті та рахує збитки.
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