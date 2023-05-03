Про це повідомляє НВ із посиланням на російські ЗМІ.

Із початку року російський концерн обмежив доступ до статистики видобутку ресурсу.

"Обсяг видобутку "інших надрокористувачів", який практично повністю відображає видобуток Газпрому, у першому кварталі впав на 18%, до 117 млрд кубометрів, у березні — також на 18%, до 39 млрд кубометрів. "Газпром-нєфть" також суттєво скоротила видобуток — на 18%, до 8,6 млрд кубометрів, у першому кварталі, а в березні — на 22%, до 2,3 млрд кубометрів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що зниження видобутку газу напряму пов'язане зі скороченням поставок Газпрому до країн ЄС після повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз поставки здійснюються лише Турецьким потоком і на мінімальному рівні - через ГТС України.

Водночас Газпром намагається нарощувати експорт до Китаю з родовищ у Східному Сибіру, але поки що ці обсяги не можна порівняти з колишніми поставками до Європи.