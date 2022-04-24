Відпочине та повернеться: легенда боксу Льюїс пояснив, заради чого Ф'юрі відновить кар'єру
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловив переконання, що британець Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг, попри заяву про завершення кар'єри
Про це повідомляє Daily Mail.
За словами колишнього абсолютного чемпіона світу, Тайсон Ф'юрі у переможному поєдинку за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) проти Ділліана Вайта довів, що є найкращим важковаговиком сучасності та ще не сказав у боксі свого останнього слова.
"Ф’юрі перебуває на піку кар’єри, він найкращий важковаговик світу. Він візьме якийсь час, відпочине й повернеться. Я зрозумію, якщо Ф’юрі закінчить кар’єру, але сподіваюся, що він повернеться. Я сумніваюся, що він піде. Думаю, Ф’юрі повернеться, я вірю, що він захоче стати абсолютним чемпіоном", - сказав Льюїс.
Він додав, що Ф'юрі у бою проти Вайта виглядав приголомшливо.
"Він продемонстрував чудовий бій. Наприкінці Ділліан Вайт не знав, що на нього чекає. Це був чудовий аперкот. Я не думав, що стійка шульги від Вайта якось вплине на Ф’юрі. Він намагався стримати джеб Тайсона, але Ф’юрі це швидко зрозумів та викинув аперкот", – поділився враженнями Льюїс.
-
У ніч проти 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта.
-
Після поєдинку Ф’юрі заявив, що не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе