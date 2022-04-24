Відпочине та повернеться: легенда боксу Льюїс пояснив, заради чого Ф'юрі відновить кар'єру

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу, Тайсон Ф'юрі у переможному поєдинку за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) проти Ділліана Вайта довів, що є найкращим важковаговиком сучасності та ще не сказав у боксі свого останнього слова.

"Ф’юрі перебуває на піку кар’єри, він найкращий важковаговик світу. Він візьме якийсь час, відпочине й повернеться. Я зрозумію, якщо Ф’юрі закінчить кар’єру, але сподіваюся, що він повернеться. Я сумніваюся, що він піде. Думаю, Ф’юрі повернеться, я вірю, що він захоче стати абсолютним чемпіоном", - сказав Льюїс.

Він додав, що Ф'юрі у бою проти Вайта виглядав приголомшливо.

"Він продемонстрував чудовий бій. Наприкінці Ділліан Вайт не знав, що на нього чекає. Це був чудовий аперкот. Я не думав, що стійка шульги від Вайта якось вплине на Ф’юрі. Він намагався стримати джеб Тайсона, але Ф’юрі це швидко зрозумів та викинув аперкот", – поділився враженнями Льюїс.

У ніч проти 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта.

Після поєдинку Ф’юрі заявив, що не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

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