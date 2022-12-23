Відповідальність за невиконання наказу існувала і до прийняття відповідного закону, - військовослужбовець ЗСУ Карась
Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась наголосив, що в період воєнного стану для військових завжди існує відповідальність за невиконання наказу
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Законопроєкт про посилення відповідальності для військовослужбовців підтримав головнокомандувач Валерій Залужний. Тому, коли цивільні люди розповідають, чи потрібен цей закон, це в принципі є блюзнірством. Коли військові, то вони просто його не читали. Оскільки відповідальність за невиконання наказу існувала і до створення відповідного законопроєкту. І цей законопроєкт тільки посилює відповідальність за невиконання наказу", - пояснив Карась.
Військовослужбовець також зауважив, що законопроєкт про відповідальність для військових стосується не тільки солдатів.
"Другий момент, яким маніпулюють, полягає в тому, що закон стосується лише солдатів, а не офіцерів. Хочу наголосити, що найперший, хто підпадає під цей закон це Валерій Залужний та всі керівники ЗСУ. Тому цей закон стосується не тільки солдатів", - додав він.
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