Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Законопроєкт про посилення відповідальності для військовослужбовців підтримав головнокомандувач Валерій Залужний. Тому, коли цивільні люди розповідають, чи потрібен цей закон, це в принципі є блюзнірством. Коли військові, то вони просто його не читали. Оскільки відповідальність за невиконання наказу існувала і до створення відповідного законопроєкту. І цей законопроєкт тільки посилює відповідальність за невиконання наказу", - пояснив Карась.

Військовослужбовець також зауважив, що законопроєкт про відповідальність для військових стосується не тільки солдатів.

"Другий момент, яким маніпулюють, полягає в тому, що закон стосується лише солдатів, а не офіцерів. Хочу наголосити, що найперший, хто підпадає під цей закон це Валерій Залужний та всі керівники ЗСУ. Тому цей закон стосується не тільки солдатів", - додав він.