Відповідні норми законодавства України діють давно. У Генштабі ще раз роз'яснили наказ про виїзд за межі областей військовозобов'язаних
Потреба окремого наказу виникла у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок
Про це йдеться на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону заявив: "Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.
Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.
Також полковник Олександр Хлись поінформував про використання додатка Дія для військового обліку у майбутньому.
- Уранці 5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.
- Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що "жодних вказівок на перешкоджання переміщенню людей не було".
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