Про це йдеться на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в етері національного телемарафону заявив: "Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Також полковник Олександр Хлись поінформував про використання додатка Дія для військового обліку у майбутньому.

Уранці 5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що "жодних вказівок на перешкоджання переміщенню людей не було".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb