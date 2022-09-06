Про це повідомляє естонське видання Postimees.

Жінка відгукнулася на заклик росіянина у російській соціальній мережі "Вконтаке" допомогти зібрати гроші на дрони для російської армії. Наприкінці травня відправила гроші Володимиру Шилову, який перевозив дрони для армії РФ. Його засудили за це в липні 2022 року.

На підтримку армії окупантів Ольга відправила 40 євро. У призначенні платежу вона написала: "Для наших хлопців".

Естонська прокуратура вимагала для Ольги Федорової п'ять місяців арешту, проте сторони обвинувачення та захисту змогли домовитися. За підтримку збройної агресії РФ жінка отримала штраф у розмірі 981 євро та випробувальний термін строком 1 рік 8 місяців. Якщо впродовж цього терміну вона не скоїть навмисний злочин, її не відправлять до в'язниці.

Раніше естонського МЗС Урмас Рейнсалу заявив, що Естонія заборонить в'їзд до країни для більшості громадян РФ. Рейнсалу пояснив це міркуваннями безпеки.