Відправляла гроші на дрони росіянам: в Естонії жінку оштрафували за підтримку армії РФ
Суд Таллінна оштрафував 46-річну Ольгу Федорову, яка відправляла громадянину РФ гроші на купівлю безпілотників для російської армії
Про це повідомляє естонське видання Postimees.
Жінка відгукнулася на заклик росіянина у російській соціальній мережі "Вконтаке" допомогти зібрати гроші на дрони для російської армії. Наприкінці травня відправила гроші Володимиру Шилову, який перевозив дрони для армії РФ. Його засудили за це в липні 2022 року.
На підтримку армії окупантів Ольга відправила 40 євро. У призначенні платежу вона написала: "Для наших хлопців".
Естонська прокуратура вимагала для Ольги Федорової п'ять місяців арешту, проте сторони обвинувачення та захисту змогли домовитися. За підтримку збройної агресії РФ жінка отримала штраф у розмірі 981 євро та випробувальний термін строком 1 рік 8 місяців. Якщо впродовж цього терміну вона не скоїть навмисний злочин, її не відправлять до в'язниці.
- Раніше естонського МЗС Урмас Рейнсалу заявив, що Естонія заборонить в'їзд до країни для більшості громадян РФ. Рейнсалу пояснив це міркуваннями безпеки.
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