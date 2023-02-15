Відсьогодні марку "Воїни світла. Воїни добра" можна придбати у відділеннях Укрпошти
Відсьогодні, 15 лютого, у відділення Укрпошти можна буде придбати нову марку, присвячену українським "надзвичайникам" - "Воїни світла. Воїни добра"
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у телеграмі.
"Відсьогодні в наших відділеннях можна не тільки обміняти лампочки, але й придбати марку, присвячену тим, хто робить все можливе і неможливе, щоб вона світилась у вашому домі - "Воїни Світла. Воїни Добра". Це ті, хто щодня важко працюють на те, щоб ми мали зв'язок з близькими та можливість вийти в соцмережі, щоб прочитати цей пост чи останні новини, щоб ми продовжувати рутинні справи та дбали про найменших", - написав він.
Марки у блоці названі на честь різних комунальних служб - "Дорожники", "Зв’язківці", "Енергетики", "Водопостачальники" та "Газовики".
Тираж поштового блоку складає 300 тисяч, номінал кожної марки - М. Автор випуску Олександр Нікітюк.
"Саме їм (та, звісно, ЗСУ) ми дякуємо кожен ранок, коли попри обстріли маємо можливість доїхати до роботи чи рідних, вмитися теплою водою, випити кави та мати температуру приміщення більше, ніж на вулиці. Дякуємо, як завжди, по-своєму – випуском поштового набору, до якого входять: блок марок, конверт та листівка "Воїни світла. Воїни добра", - додав Смілянський.
Поштові набори можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн.
- Як відомо, 1 листопада 2022 року Укрпошта запустила голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонували 5 варіантів. Голосування відбувалося у Facebook, Instagram і Telegram. З-поміж п'яти варіантів українці обрали новорічну марку для Укрпошти - "Роз'єднані війною". 15 грудня Укрпошта відкрила передзамовлення офіційної новорічної марки. Вже 19 грудня новорічну марку Укрпошти "Роз’єднані війною" можна було придбати у відділеннях.
- А 9 лютого 2023 року Укрпошта відкрила передзамовлення на нові марки, присвячені українським "надзвичайникам" - "Воїни світла. Воїни добра".
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